Некоторые граждане США сознательно помогали иностранным правительствам «сеять, продвигать и добавлять достоверности нарративам, которые служат интересам иностранных субъектов».
Об этом заявило Управление директора национальной разведки в понедельник в своем последнем обновлении по безопасности выборов.
Согласно отчету, другие граждане США были обмануты, чтобы помогать иностранным субъектам.
Хотя сотрудники разведки, которые общались с журналистами в основном на условиях анонимности, не называли имен кандидатов в президенты США, их комментарии ясно дали понять, что, по их мнению, Россия пытается помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу , в то время как Иран стремится подорвать его кандидатуру.
«В частности, российские агенты предприняли усилия по созданию и использованию сетей американских и западных «персоналей» для создания и распространения дружественных России нарративов», — говорится в отчете.
«Эти субъекты стремятся поддержать кандидата в президенты, а также повлиять на результаты выборов в Конгресс, подорвать доверие общественности к избирательному процессу и усугубить социально-политическое разделение», — заявили в разведывательном управлении.
Американские разведслужбы обнаружили, что Россия пыталась поддержать Трампа в 2016 и 2020 годах.
Что касается Ирана, то американский чиновник заявил, что Иран хочет повлиять на выборы, как он это сделал в 2020 году, после того как Трамп разорвал международное ядерное соглашение с Тегераном и ввел жесткие санкции против Исламской Республики.
Хотя Китай не стремится повлиять на исход президентских выборов, заявили американские чиновники, есть вероятность, что связанные с Пекином субъекты могут попытаться очернить кандидатов, баллотирующихся в низовом бюллетене, которые рассматриваются как угрожающие основным интересам Китая.
Источник: bloomberg.
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