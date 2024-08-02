Усилия по поиску мирного урегулирования войны в Украине набирают обороты в Азии, причем не только Китай, но и Индия все чаще стремятся выступить в роли посредника.

Кроме того в СМИ появились обсуждения о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди рассматривает возможность визита в Киев в августе.

Если это подтвердится, поездка Моди состоится всего через несколько недель после того, как индийский лидер столкнулся с резкой критикой со стороны Запада за визит в Россию в начале июля — шаг, который с «озабоченностью» восприняли в Вашингтоне.

Но этот толчок также будет иметь место на фоне шагов США и Европы по интенсификации поставок оружия в Киев, поскольку Запад стремится либо заставить Москву вывести свои войска со всей территории Украины, либо, по крайней мере, позволить Киеву вести переговоры о мирном соглашении с позиции силы.

Тем не менее, поскольку российские войска продолжают добиваться успехов на поле боя, некоторые говорят, что достижение таких результатов становится все более трудным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Это побудило Индию и Китай, которые имеют тесные торговые связи с Россией и Западом, стать более громкими в своих призывах к решению путем переговоров.

«Сегодня мы считаем, что необходимо сделать больше и что мы не должны мириться с продолжением текущего состояния конфликта», — заявил журналистам в понедельник в Токио министр иностранных дел Индии С. Джайшанкар, подчеркнув, что его страна задействует свои отношения с обеими сторонами, чтобы стать «более активной» в разрешении конфликта.

«Важно, чтобы каждый сделал все возможное, чтобы увидеть, улучшится ли каким-либо образом что-то и сможет ли произойти переход с поля боя за стол переговоров», — добавил Джайшанкар, подчеркнув, что Нью-Дели не верит, что война, которая длится уже третий год, будет решена военным путем.

Источник: japantimes.

Последние новости:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.