За последние дни из российских тюрем исчезло несколько российских диссидентов и людей, осужденных за противодействие военному конфликту Москвы в Украине.

По мнению правозащитников, это является возможным признаком, что обмен заключенными с Западом может быть близок.

Хотя в России принято перемещать заключенных в другие места лишения свободы, не сообщая об этом их родственникам и адвокатам, количество заключенных, переведенных в другие места за последние дни, — по меньшей мере семь человек — и схожесть их анкет крайне необычны.

В России за решеткой находится множество других граждан США, включая Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, осужденного за шпионаж, который он отрицал, и Марка Фогеля, осужденного по обвинению в торговле наркотиками.

Тем временем в Беларуси президент Лукшенко, близкий союзник Путина, помиловал Рико Кригера, гражданина Германии, приговоренного к смерти по обвинению в терроризме, опять же с необычной поспешностью и освещением в государственных СМИ.

Среди тех, кого Москва хотела бы получить обратно при любом обмене с Западом, — Вадим Красиков, россиянин, отбывающий в Германии пожизненное заключение за убийство, — обмен, который потребует от Берлина получить взамен кого-то вроде Кригера.

США также удерживают как минимум двух российских граждан, Владимира Дунаева и Романа Селезнева, осужденных по серьезным обвинениям в киберпреступлениях, которые могут участвовать в обмене.

«Похоже, мы стоим на пороге очень масштабного обмена с американцами (и не только с американцами)», — подчеркивает старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.

«Президенту США Джо Байдену нужно достойно завершить свой срок. Путин также был заинтересован в сделке до выборов, так как после выборов вся чрезвычайно сложная кропотливая подготовительная работа, в которой участвуют несколько государств, может быть похоронена», — считает Становая.

Источник: reuters.

Последние новости:

Покушение на Трампа на предвыборном митинге: что известно о подозреваемом, подробности инцидента.

Как избирательная кампания Трампа раскрывает его диктаторские намерения: в чем главная опасность для демократов.

Байден переживает критический момент: демократы усилили призывы отказаться от выборов.