Несколько американцев и других западных граждан были освобождены, а также ряд россиян, которые были заключены в тюрьму в своей собственной стране, в ходе крупного обмена заключенными с участием нескольких стран.

Почему правительство президента Путина освободило их и почему именно сейчас?

Обмен заключенными последовал за переговорами между США и Россией по этому вопросу и произошел всего за три месяца до президентских выборов в США. Президент Джо Байден, который открыто заявлял о желании добиться освобождения американцев, удерживаемых в России и других странах по обвинениям, которые Вашингтон называет ложными, отозвал свою заявку на переизбрание.

Проще говоря, это смягчает один из главных раздражителей в отношениях между двумя странами, одну из причин, по которой Соединенные Штаты должны быть жесткими в отношении России.

Путин, который, похоже, сосредоточен почти исключительно на войне против Украины, может попытаться использовать обмен пленными, чтобы подорвать поддержку США помощи Украине, особенно в Конгрессе, или добиться уступок по санкциям, введенным из-за войны.

Кремль может увидеть «возможность попытаться изолировать Украину», сказал Сэм Грин, профессор Института России короля в Королевском колледже Лондона.

«Совершая этот обмен, Москва стремится продемонстрировать, что (а) она может вести переговоры добросовестно, и (б) она готова заключать сделки с Западом».

«Это усилит позиции тех, кто призывает западные правительства навязать Киеву режим прекращения огня, и ослабит тех, кто считает, что такое прекращение огня нанесет ущерб безопасности Украины и Европы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах», — написал Грин в X.

«Посеять сомнения на Западе относительно полезности продолжения поддержки Украины может быть достаточной победой — но Кремль рискует», — добавил Грин.

«Если это не сработает, и если поддержка продолжится, какие козыри у него останутся? Только эскалация, на самом деле».

Источник: Radio Free Europe.

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