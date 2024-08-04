Илон Маск опубликовал вирусный твит, в котором обвинил Google в искажении результатов автозаполнения поисковых запросов о Дональде Трампе с целью вмешательства в выборы. К тому же Маск сделал для Трампа вирусную рекламу, которая может помочь выиграть выборы в США.

Если избиратель в Мичигане проведет поиск в Google, может появиться несколько шокирующая реклама. В рекламе молодой человек лежит в постели поздно ночью, когда кто-то пишет ему сообщение: «Эй, тебе нужно проголосовать», а затем отправляет мужчине видео покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

Человек слышит выстрелы и крики людей на фоне. Когда Трампа забирают со сцены с залитым кровью лицом, смотрящий видео мужчина печатает в ответ: «Это вышло из-под контроля. С чего мне начать?».

Затем реклама отображает веб-сайт группы под названием America PAC. На сайте говорится, что это поможет зрителю зарегистрироваться для голосования. Но как только пользователь нажимает Зарегистрироваться для голосования, его ссылка может сильно отличаться в зависимости от того, где он или она живет.

Если пользователь проживает в штате, который не считается конкурентоспособным на президентских выборах, например в Калифорнии или Вайоминге, ему будет предложено ввести свой адрес электронной почты и почтовый индекс, а затем он будет быстро перенаправлен на страницу регистрации избирателей в своем штате или вернется обратно в исходный раздел сайта.

Но для жителей в конфликтном штате, например в Пенсильвании или Джорджии, процесс будет совсем другим. Вместо того чтобы попасть на страницу регистрации избирателей своего штата, их перенаправляют на анкетную страницу, где им предлагается ввести свой адрес, номер мобильного телефона и возраст.

Известно, что такую ​​вирусную рекламу и сайт с голосованием создала компания Илона Маска. Это было сделано для того, чтобы дать кандидату в президенты от Республиканской партии Трампу преимущество в его кампании против вице-президента Камалы Харрис.

Источник: CNBC.

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