Россия вербует африканцев и азиатов в попытках навязать и закрепить в чужих странах "русский мир". К тому же президент россии владимир путин хочет расширить свое влияние по миру и взялся за Африку, где уже образует угрозу военных действий.

Путин обратился в Африку в качестве нового фронта, где можно бросить вызов западным ценностям и интересам. Там россия активно поддерживает авторитарные фракции, противостоящие демократии. Москва быстро наладила дружеские отношения с теми, кто презирает права человека и демократию.

Примером может служить Ливия. Используя гражданскую напряженность и вспышки между поддерживаемым ООН правительством Абдельхамида Дбейбе на Западе и полевым командиром генералом Хафтаром на Востоке, путин полностью поддержал попытку Хафтара создать новую династию, которая вернет Ливию в диктатуру. Эта новая дружба не только позволила ему перебросить русских наемников в страну и за ее пределы.

Кроме того, россия начала обсуждение строительства новой российской базы атомных подводных лодок в ливийском порту Тобрук. А российские деньги, текущие на банковский счет Каддафи, теперь перетекают к диктатору генералу Хафтару.

Между тем простые ливийцы вовсю пытаются прокормить себя, осветить свои дома и, как ни странно, заправить свои генераторы, учитывая, что они сидят на море нефти. Инфраструктура Ливии, остро нуждающаяся в инвестициях, игнорируется чиновниками, которые набивают свои карманы, пока генерал Хафтар и путин потирают руки.

Источник: Telegraph.

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