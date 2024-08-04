Харрис опередила конкурента от Республиканской партии в Аризоне и Неваде и более чем удвоила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане, но для Китая это не так важно.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис будет соревноваться за президентское кресло с Республиканцем Дональдом Трампом. Стало известно, кого хочет видеть в качестве президента США их вечный соперник – Китай.

Еще восемь лет назад администрация Трампа начала гораздо более конфронтационный подход к отношениям с Пекином, что многих китайских наблюдателей сбивало с толку. Вместо того чтобы относиться к Китаю как к торговому партнеру, а иногда и как к сопернику, Соединенные Штаты стали называть его стратегическим конкурентом и даже угрозой.

При этом сейчас обе основные партии США отражают появившийся в последние годы общий подход к Китаю подход, который в значительной степени обусловлен внутренними политическими проблемами США. Поэтому большинство китайских наблюдателей не ожидают существенных изменений в политике США в отношении Китая в случае победы Гаррис или Трампа.

Китайские аналитики считают, что новая администрация Трампа будет почти наверняка проводить более агрессивную торговую политику по отношению к Китаю, чем команда Гаррис. И это единственный плюч демократов, которые считают Китай угрозой для США и мира в целом. В частности, в Китае приводят пример о том, что Трамп уже предложил 60-процентный тариф на все товары, произведенные в Китае, а также отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений Китая, который предоставлял недискриминационные, благоприятные условия торговли и доступ к рынку.

Со своей стороны, администрация Гаррис, если она сохранит большую часть подхода Байдена, вероятно усилит стратегическую конкуренцию с Пекином и консолидирует усилия Байдена по созданию коалиции западных и азиатских стран для противовеса Китаю.

Однако в целом, с точки зрения Китая, политика новой администрации Трампа и администрации Харрис по отношению к Китаю, скорее всего, будет стратегически последовательной. Как президенты, оба кандидата будут представлять вызовы и недостатки для Китая, и ни один из них, похоже, не захочет большого военного конфликта или прекращения всех экономических и общественных контактов.

Источник: foreignaffairs.

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