Десятимесячная война между Израилем и ХАМАС в секторе Газа давно вышла за рамки своей локальной географии, вызвав опасную военную эскалацию по всему Ближнему Востоку.

В течение 24 часов на прошлой неделе, Израиль взял на себя ответственность за убийство Фуада Шукра, высокопоставленного командира Хезболлы, в Бейруте в ответ на ракетный обстрел Хезболлой Голанских высот, и страна, как предполагается, стоит за убийством Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС, в Тегеране.

Этот двойной удар заставил многих наблюдателей опасаться вспышки еще более катастрофической региональной войны.

Почему Израиль сейчас обостряет ситуацию таким рискованным образом?

Конечно, его последние атаки сами по себе не являются беспрецедентными.

Страна имеет долгую историю убийств палестинских лидеров и убила сотни боевиков «Хезболлы» в Ливане и Сирии.

Израиль также давно продемонстрировал разведывательные возможности, которые позволяют ему глубоко проникать в Иран.

И предыдущие раунды эскалации за последние десять месяцев не привели к тотальной региональной войне.

Но окончательная деэскалация и сдерживание никогда не гарантированы; рациональные расчеты любого государства в пользу сдержанности могут внезапно быть перечеркнуты событиями на местах, что приведет к просчетам или даже преднамеренным стратегическим решениям спровоцировать более широкий конфликт.

Теперь, готовый взять на себя большие риски и понести большие издержки, Израиль стремится получить тактические преимущества, когда это возможно, в лихорадочной попытке восстановить сдерживание.

Темп и характер последних израильских ударов резко увеличивают риск более серьезной эскалации.

Лидеры Израиля, несомненно, понимают, что одно за другим убийства Шукра и Хании, а также тот факт, что методы убийств максимально унизили Иран, скорее всего, побудят Тегеран и, возможно, другие поддерживаемые им вооруженные группировки принять ответные меры.

Израиль идет ва-банк без какой-либо политической стратегии. Вера в грубую военную силу для восстановления сдерживания и удвоение конфронтации с Ираном и его союзниками без политического или стратегического плана игры вряд ли изменит формирующуюся региональную динамику, которая так беспокоит израильских военных планировщиков.

Это вряд ли остановит членов «оси сопротивления», которые сами могут удвоить усилия неожиданным образом и снова удивить Израиль.

Прекращение войны в Газе, безусловно, поможет уменьшить пугающие угрозы, с которыми сейчас сталкивается Израиль, хотя нынешний раунд эскалации вряд ли приблизит соглашение о прекращении огня или освобождение оставшихся израильских заложников.

Источник: foreignaffairs.

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