Вторжение в Украину было крупной стратегической ошибкой, поддержка Ирана может быть еще большим просчетом.

Готовность Путина оказать военную поддержку Ирану в его углубляющейся конфронтации с Израилем может оказаться еще большей стратегической катастрофой, чем его полномасштабное вторжение в Украину.

Политическая целесообразность стала движущей силой военного союза между Кремлем и Ираном, сложившегося за последние два года.

Хотя у России долгая история сотрудничества с Тегераном, начиная с советских времен, отношения часто омрачались взаимными подозрениями, особенно со стороны иранцев, у которых остались горькие воспоминания о многовековом желании Москвы подчинить страну своей воле.

Несмотря на это, две страны тесно сотрудничали по ряду вопросов после иранской революции 1979 года, не в последнюю очередь на ядерном фронте, где Москва внесла значительный вклад в строительство иранского ядерного реактора в Бушере в Персидском заливе.

Эта поддержка сохранялась, несмотря на глубокие сомнения Кремля относительно попыток Ирана приобрести ядерное оружие.

Москва также оказывала техническую помощь в других чувствительных областях, таких как разработка баллистических ракет.

Однако отношения вышли на совершенно новый уровень после вторжения России в Украину в 2022 году, когда международная изоляция, в которой оказалась Москва в результате ее неспровоцированной агрессии, вынудила ее еще больше сблизиться с Тегераном.

Для Путина оказание военной поддержки Ирану не обходится без осложнений, не в последнюю очередь из-за последствий, которые это может иметь для его давней дружбы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Еще одним фактором, который повлияет на расчеты Путина, является его понимание того, что в любой конфронтации между Израилем и Ираном аятоллы гарантированно окажутся на проигравшей стороне.

После крупной стратегической ошибки, которую совершил Путин, начав вторжение на Украину в 2022 году, он не может позволить себе совершить еще одну потенциально пагубную ошибку суждения, поддержав Иран в войне с Израилем, в которой у иранцев нет никаких шансов на победу.

Источник: telegraph.

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