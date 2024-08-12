В 2016 году Трамп сказал, что депортирует 11 миллионов нелегальных иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах.

Оказавшись в Белом доме, он приказал провести масштабные рейды на рабочих местах, ввел запрет на въезд из стран с мусульманским большинством и намеренно разлучил семьи мигрантов, многие из которых до сих пор не воссоединились.

Однако из-за внешнего сопротивления, внутренней оппозиции, политики предоставления убежища, правовых барьеров и полной некомпетентности администрация Трампа выслала из страны менее 1 миллиона человек — намного меньше числа, депортированного Бараком Обамой за первые четыре года его правления.

На втором сроке Трамп пообещал выполнить свое обещание и провести «крупнейшую операцию по внутренней депортации в истории Америки». Его приспешники во главе с сторонником жесткой линии Стивеном Миллером потратили годы на разработку юридических обходных путей, чтобы не допустить ограничения или отклонения в судах их крайних предложений.

Если Трамп и его союзники добьются своего, вооруженные войска и правоохранительные органы других штатов, скорее всего, ворвутся в общины — будут стучать в двери, обыскивать рабочие места и дома, а также произвольно допрашивать и арестовывать подозреваемых нелегальных иммигрантов. В эту сеть почти наверняка попадут и граждане США.

Нелегальные иммигранты страны выращивают и собирают еду, которую мы едим, строят наши дома и заботятся о наших молодых и пожилых. Они платят миллиарды налогов, открывают бизнес, который нанимает американцев, и помогают восстанавливаться после климатических катастроф.

План Трампа не только разорвет семьи и общины, но и будет иметь разрушительные последствия на долгие годы, в том числе для граждан США, которые, возможно, упустили из виду, насколько неотъемлемой частью их повседневной жизни являются нелегальные иммигранты.

Источник: motherjones.

Последние новости:

Летнее наступление рф провалилось: эксперты спрогнозировали, как будет идти война до конца 2024 года.

Слабая политика Шольца стала проблемой для всей Европы: эксперты назвали главные угрозы.

Скорее всего, сначала самолеты будут взлетать из Румынии, - военный эксперт о F-16.