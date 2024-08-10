Задержки в двусторонних платежах были одними из главных тем повестки дня во время визита президента рф путина в Китай.

Россия и Китай могут начать использовать схемы бартерной торговли.

Об этом сообщили агентству Reuters три источника в сфере торговли и платежей, при этом двое из них ожидают заключения сделок в сфере сельского хозяйства уже этой осенью, поскольку Москва и Пекин пытаются ограничить использование банковских систем, контролируемых Соединенными Штатами.

Задержки в двусторонних платежах были одними из главных тем повестки дня во время визита Путина в Китай в мае, и хотя появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону сложнее отследить, проблемы с платежами остаются.

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, снизить степень контроля западных регуляторов за их двусторонними транзакциями и ограничить валютный риск.

Россия разрабатывает правила бартерной торговли, и российские источники, с которыми пообщалось агентство Reuters, исходят из предположения, что Китай делает то же самое.

Все источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду закрытого характера информации, тесно вовлечены в двустороннюю торговлю.

Первые сделки могут произойти в сфере сельского хозяйства.

На такой шаг страны могут пойти из-за задержек в двусторонних платежах из-за санкций США.

Путин обсуждал эту тему с Си во время визита в Китай в мае. Еще один вариант - использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону сложнее отследить.

Китай в последние годы использовал бартерные сделки в торговле с Ираном и Малайзией, а также они были нормой в их торговле с СССР до распада.

Источник: reuters.

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