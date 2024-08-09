Российский диктатор Владимир Путин с большим опозданием отреагировал на прорыв границы и бои в Курской области и удивил заявлениями.

Во время заседания Совбеза Владимир Путин, в частности, назвал события в Курской области «масштбной провокацией» «киевского режима», который «ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия».

Комментируя реакцию Путина, председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак отметил, что реакция главы Кремля была довольно странной.

«Реакция была вялой и нерешительной, даже некоторые начали допускать, что перед нами на совете безопасности и обороны выступает не Путин. Мол, это не входит в его образ, который он всегда демонстрировал», - выразил свое мнение эксперт в эфире телеканала «Эспрессо».

По мнению аналитика, Путину не предоставляют всю информацию и от него ее скрывают.

Эксперт напомнил, как российский диктатор поступил с должностными лицами министерства обороны РФ после своего «переизбрания». Так, Шойгу был уволен с должности министра обороны, некоторые оказались в СИЗО или просто исчезли.

«То есть, министерство обороны России полностью было очищено. Поэтому в этом случае, мне кажется, это действительно была неожиданная история для Путина», – отметил эксперт.

По словам Шлинчака, это также показало, что Россия не такая крепкая, как это себе представляет глава Кремля и как это может казаться.

И это для союзников и партнеров Украины это очень хороший сигнал.

«Украина показывает в этом случае возможность, силу, решительность, а это значит, что наши партнеры должны учитывать эту субъектную позицию. А это значит, что заставить нас сесть за стол переговоров под каким-то давлением фактически нереально», - уверен председатель правления Института мировой политики.

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Ситуация усложняется: оккупанты пытаются захватить восемь населенных пунктов на Донбассе.

Также напомним, что эксперт раскрыл реальную цель захода войск на территорию РФ.