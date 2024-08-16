В отчете компании об угрозах упоминаются попытки различных иранских группировок проводить кампании влияния, направленные на политические крайности.

Исследователи Microsoft в своем отчете заявили, что Иран активизировал свои усилия по вмешательству в ноябрьские выборы и усилению поляризации Америки, в том числе посредством попыток взлома и создания сайтов с фейковыми новостями, нацеленных на крайне левых и крайне правых.

Созданные Ираном новостные сети включают сайт Nio Thinker, запущенный в октябре, который был посвящен войне Израиля и ХАМАС, прежде чем начал публиковать статьи о предстоящих выборах в США.

Он придерживается либерального уклона, называя кандидата от Республиканской партии и бывшего президента Дональда Трампа «слоном на опиоидных таблетках в посудной лавке MAGA», согласно отчету Центра анализа угроз Microsoft .

Родственный сайт, ориентированный на консерваторов, Savannah Time, пишет о республиканской политике и проблемах ЛГБТК.

Некоторые сайты используют искусственный интеллект для плагиата контента с американских сайтов, заявила компания. Рекламный текст «о нас» на сайте гласит: «Мы самоуверенные, мы шумные, и мы хорошо проводим время».

«Они заложили основу для кампаний влияния на популярные темы, связанные с выборами, и начали активировать эти кампании в явной попытке разжечь споры или повлиять на избирателей — особенно в колеблющихся штатах», — написал Клинт Уоттс, генеральный менеджер Центра угроз, в сообщении в блоге, сопровождающем отчет.

С марта другая связанная с Ираном группа публикует посты под видом политических и общественных активистов и может перерасти в запугивание и подстрекательство, предупредил он.

Microsoft заявила, что также продолжает наблюдать российское вмешательство, в том числе через аккаунты Telegram и X.

В блоге Microsoft отмечено, что компания не будет поддерживать ни одного кандидата в президенты , что создает неявный контраст с владельцем X и сторонником Трампа Илоном Маском, который позволил пропаганде процветать в своей сети.

Источник: washingtonpost.

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