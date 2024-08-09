По словам официальных лиц США, Иран может пересмотреть решение о проведении многоплановой атаки на Израиль.

Администрация Байдена в последние дни работала по дипломатическим каналам, привлекая своих союзников на Ближнем Востоке для лоббирования Тегерана с целью пересмотра решения о военном нападении на Израиль.

Они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и может привести к прямой конфронтации между двумя странами, заявили два высокопоставленных чиновника США.

Администрация также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС.

Официальные лица США через различных посредников направили Тегерану сообщения о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной израильской операцией и не привел к гибели ни одного иранского гражданина, то Ирану следует пересмотреть свой план по началу военного нападения на Израиль.

Чиновники заявили, что ожидают какой-то реакции Ирана на убийство Хании, однако Тегеран, похоже, пересмотрел свою позицию, и США не ожидают неминуемого нападения на Израиль.

На вопрос журналистов в среду, считают ли США, что Иран изменил свое мнение, представитель Совета национальной безопасности ДЖОН КИРБИ заявил, что не будет комментировать конкретные оценки разведки, но администрация Байдена «не хочет видеть эскалацию».

«Если таковой будет, боже мой, мы будем готовы защищать Израиль и защищать себя по мере необходимости», — сказал он.

На прошлой неделе Вашингтон получил указания, что Иран потенциально попытается провести атаку на Израиль в течение выходных. В ожидании этого США отправили истребители и корабли в регион, что официальные лица описали как демонстрацию сдерживания.

Тем временем американские чиновники все еще работают над посредничеством в соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Источник: politico.

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