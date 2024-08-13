Во время своего президентства Трамп неоднократно жаловался на то, что Федеральный резерв делает вещи, которые, по его мнению, вредят экономике, — жалобы, которые ФРС игнорировала.

Если Трамп выиграет второй срок, он может постараться, чтобы ФРС прислушалась к нему.

И Трамп, и его напарник, сенатор от Огайо Дж. Д. Вэнс, утверждают, что президент должен иметь больше полномочий в отношении одного из самых мощных инструментов ФРС: установления процентных ставок.

«Я считаю, что президент должен был хотя бы высказаться там, да, я это твердо считаю», — сказал Трамп на прошлой неделе на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

«Я думаю, что у меня лучше инстинкт, чем во многих случаях у людей, которые были бы в Федеральном резерве или у председателя».

Это шаг, который станет кардинальным изменением для Соединенных Штатов и будет иметь последствия для всего мира, поскольку независимость ФРС от политики широко рассматривается как важнейший фактор ее способности эффективно управлять денежно-кредитной политикой США.

Экономисты утверждают, что политизация Федеральной резервной системы будет вредна независимо от того, какая партия находится у власти , из-за уникальных компромиссов, с которыми сталкивается ФРС при выполнении своего двойного мандата — обеспечения максимальной занятости и управления инфляцией.

В частности, удержание инфляции на низком уровне может быть сложным. Иногда это может привести к тому, что ФРС примет решения, которые увеличат риск рецессии в краткосрочной перспективе , чтобы взять инфляцию под контроль в долгосрочной перспективе.

Источник: time.

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