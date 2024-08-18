Вступая в завершающую фазу президентской кампании, Трамп очистил свою Республиканскую партию от законодателей и чиновников, которых он считал нелояльными.

Когда конгрессмен США Том Райс проголосовал за импичмент Дональду Трампу за подстрекательство толпы, штурмовавшей Капитолий США в январе 2021 года, это стало началом конца его политической карьеры.

Гневные звонки и электронные письма, включая три угрозы убийством, заполонили офис республиканца из Южной Каролины. В следующем году, когда Райс баллотировался на шестой срок, помощник шерифа часто охранял его на публичных мероприятиях.

Трамп поддержал противника Райса на первичных выборах партии. На митинге экс-президент предупредил избирателей, что конгрессмен «сотрудничал с демократами, чтобы нанести удар Республиканской партии и, честно говоря, нанести удар в спину нашей стране».

Райс потерпел поражение на праймериз.

Закрепляя свою третью подряд выдвижение в президенты от республиканцев, Дональд Трамп и его самые верные последователи использовали угрозы и преследования, чтобы кардинально перестроить партию Рейгана, убирая чиновников и активистов, считавшихся недостаточно лояльными Трампу и его программе «Сделаем Америку снова великой».

Трамп навязал эту верность на каждом уровне партии, от мелких государственных и местных чиновников до членов Конгресса, министров кабинета и соперников на пост президента, призывая отомстить тем, кто сопротивляется его требованиям, голосует против его интересов или противоречит его союзникам.

Главное оружие Трампа — его желанная поддержка, часто используемая для изгнания нелояльных из офиса.

В новой Республиканской партии сторонники на низовом уровне взяли на себя задачу обеспечить лояльность Трампу, выявляя и очерняя республиканцев, которые, по их мнению, не идут в ногу с лидером.

Источник: reuters.

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