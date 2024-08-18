75-летняя Организация Североатлантического договора (НАТО) в настоящее время переживает один из самых сложных периодов.

Поскольку российские военные продолжают свою так называемую специальную военную операцию на Украине и ведут многогранную войну против государств-членов НАТО, внутренние политические проблемы обостряются по обе стороны Атлантики.

Рост крайне правых партий в Европе, которые стремятся уменьшить зависимость своих стран от НАТО во главе с США в сфере военной безопасности и укрепляют связи с Россией, еще больше усложняет ситуацию.

Кроме того, предстоящие президентские выборы в США в 2024 году представляют собой уникальную угрозу стабильности и сплоченности НАТО.

Бывший президент Дональд Трамп, нынешний кандидат от Республиканской партии, придерживается нетрадиционной точки зрения на будущее коалиции по сравнению со своим оппонентом-демократом.

Трамп часто посылал неоднозначные сообщения о приверженности Америки коллективной обороне и неоднократно угрожал вывести Соединенные Штаты из коалиции.

Эта позиция резко контрастирует с действиями президента Джо Байдена, который последовательно фокусировался на укреплении и расширении НАТО, особенно в ответ на вторжение России в Украину.

В ответ на угрозы Трампа Конгресс в прошлом году принял Закон о национальной обороне, требующий большинства в две трети голосов в Сенате или отдельного одобрения Конгресса для любого президента, чтобы вывести Соединенные Штаты из НАТО.

Для президента, склонного ослабить НАТО , существуют многочисленные военные и дипломатические варианты подорвать и парализовать альянс.

Дипломатически президент может решить не отправлять посла в НАТО или воздержаться от отправки государственных секретарей и министров обороны вместе с другими должностными лицами и экспертами на заседания НАТО как на уровне министров, так и на уровне экспертов.

Будучи главнокомандующим, президент имеет полномочия предпринимать существенные действия.

Например, президент может вывести американское оборудование, оружие и военные силы, фактически аннулируя обязательства страны, даже те, которые закреплены в контрактах или договорах.

Кроме того, как недавно предложил Трамп в своей спорной предвыборной речи, президент может определить и объявить, что Соединенные Штаты не обязательно могут ссылаться на статью 5 или соблюдать ее , чтобы помочь члену НАТО, подвергшемуся нападению.

Источник: geopoliticalmonitor.

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