Как и в предыдущие эпохи, Соединенные Штаты испытывают искушение обратиться внутрь себя.

Сегодняшний ландшафт безопасности характеризуется опасностью прямого военного конфликта между великими державами.

Территориальные претензии Китая бросают вызов союзникам США от Японии до Филиппин и другим партнерам США в регионе, таким как Индия и Вьетнам. Давние интересы США, такие как свобода судоходства, вступают в прямой конфликт с морскими амбициями Китая.

Затем есть Тайвань. Нападение на Тайвань потребовало бы военного ответа США, даже если политика «стратегической двусмысленности» создала неопределенность относительно его точной природы.

Вторжение Путина в Украину в 2022 году, столкнул его амбиции по восстановлению Российской империи лицом к лицу с красными линиями статьи 5 учредительного договора НАТО, которая гласит, что нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

В начале войны НАТО беспокоилось, что Москва может атаковать линии снабжения в Польше и Румынии, которые оба являются членами альянса.

Проблема усложняется растущим сотрудничеством России с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

У четырех стран общая цель: подорвать и заменить международную систему под руководством США, которую они ненавидят.

С растущей пропастью между Соединенными Штатами и их союзниками с одной стороны и Китаем и Россией с другой, трудно представить, что эта тенденция обратится вспять.

В Европе война в Украине мобилизовала НАТО способами, которые невозможно было представить несколько лет назад.

Соединенные Штаты и другие демократии должны победить в гонке технологических вооружений, поскольку в будущем преобразующие технологии станут важнейшим источником национальной мощи.

Помимо военных возможностей, Соединенные Штаты должны восстановить другие элементы своего дипломатического инструментария, такие как информационные операции, которые были подорваны со времен Холодной войны.

Соединенным Штатам также нужна стратегия для работы с неприсоединившимися государствами глобального Юга.

Будущее будет определяться альянсом демократических государств свободного рынка или ревизионистскими державами, возвращающимися к дням территориальных завоеваний за рубежом и авторитарных практик дома. Другого варианта просто нет

Источник: foreignaffairs.

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