Американская разведка работает над раскрытием способов, с помощью которых Москва и Тегеран воздействуют на американский электорат.

Дональд Трамп стал первым кандидатом в президенты, против которого одна враждебная иностранная держава активно взламывает выборы, чтобы помочь ему победить, а другая агрессивно пытается его победить, утверждают бывшие американские чиновники и аналитики по кибербезопасности.

«Россия хочет Трампа. Иран не хочет. Это ясно», — заявил аналитик по вопросам безопасности и бывший правительственный чиновник по кибербезопасности Майк Гамильтон в интервью USA TODAY.

Контуры этих усилий еще неясны, поскольку американская разведка работает над раскрытием и пресечением многочисленных способов, с помощью которых Москва и Тегеран воздействуют на американский электорат.

Большая часть этих скрытых усилий заключается в воздействии на потенциальных избирателей с помощью фейков, фиктивных влиятельных лиц и другой пропаганды в социальных сетях, как это было в прошлых избирательных циклах.

Но более странные призы таятся за защитными стенами президентских кампаний Трампа и Камалы Харрис.

По словам официальных лиц США и частных аналитиков по кибербезопасности, Иран использовал сложную операцию «целевого фишинга» для получения и передачи в известные СМИ внутреннего досье предвыборного штаба Трампа на его потенциального напарника от Республиканской партии, сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса .

Восемь лет назад Россия использовала почти идентичную вредоносную фишинговую операцию по электронной почте, чтобы помочь магнату недвижимости выйти из относительной безвестности и выиграть номинацию от Республиканской партии и победить демократа Хиллари Клинтон.

Предвыборный штаб Трампа не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать зарубежный хакерский конкурс.

Источник: usatoday.

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