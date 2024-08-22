Антитрамповские республиканские группыприняли участие в съезде демократической партии в Чикаго, чтобы продемонстрировать свою поддержку Харрис и предупредить об опасностях избрания Трампа.

«Мы собрались здесь (на съезде), чтобы объединить усилия с (Демократической) партией, преданной целям этих выборов», — сказал Крейг Снайдер, директор Haley Voters for Harris, группы республиканцев -единомышленников , которые отдали свои голоса за бывшего посла ООН Никки Хейли на республиканских праймериз этого года.

Дональд Трамп

Снайдер рассказал Global News, что группа разрабатывает сообщения для охвата независимых избирателей правого толка и умеренных республиканцев, «чтобы показать им, что существует сообщество людей, которые с ними согласны, которые мыслят с ними одинаково, но которые пришли к выводу, что голосование за вице-президента — лучшее решение для страны».

В этом году республиканцы будут выступать каждый вечер съезда перед огромными толпами в United Center, где они подчеркнут растущую оппозицию Трампу среди традиционных и умеренных консерваторов и помогут представить Харрис как консенсусного кандидата.

С тех пор, как Харрис стала номинантом, она постоянно получала поддержку от республиканцев, выступающих против Трампа, включая тех, кто выступал на съезде на этой неделе, и такие группы, как Снайдер и Логис, которые обещали поддержать президента США Джо Байдена до того, как он отказался от своей попытки переизбраться в прошлом месяце.

«Избиратели Хейли послали очень четкий сигнал, что они не хотят Дональда Трампа», — сказал Снайдер.

Источник: globalnews.

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