Антитрамповские республиканские группыприняли участие в съезде демократической партии в Чикаго, чтобы продемонстрировать свою поддержку Харрис и предупредить об опасностях избрания Трампа.

«Мы собрались здесь (на съезде), чтобы объединить усилия с (Демократической) партией, преданной целям этих выборов», — сказал Крейг Снайдер, директор Haley Voters for Harris, группы республиканцев -единомышленников , которые отдали свои голоса за бывшего посла ООН Никки Хейли на республиканских праймериз этого года.

Снайдер рассказал Global News, что группа разрабатывает сообщения для охвата независимых избирателей правого толка и умеренных республиканцев, «чтобы показать им, что существует сообщество людей, которые с ними согласны, которые мыслят с ними одинаково, но которые пришли к выводу, что голосование за вице-президента — лучшее решение для страны».

В этом году республиканцы будут выступать каждый вечер съезда перед огромными толпами в United Center, где они подчеркнут растущую оппозицию Трампу среди традиционных и умеренных консерваторов и помогут представить Харрис как консенсусного кандидата.

С тех пор, как Харрис стала номинантом, она постоянно получала поддержку от республиканцев, выступающих против Трампа, включая тех, кто выступал на съезде на этой неделе, и такие группы, как Снайдер и Логис, которые обещали поддержать президента США Джо Байдена до того, как он отказался от своей попытки переизбраться в прошлом месяце.

«Избиратели Хейли послали очень четкий сигнал, что они не хотят Дональда Трампа», — сказал Снайдер.

Источник: globalnews.

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