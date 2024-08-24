Обреченная попытка Роберта Кеннеди-младшего баллотироваться на пост президента закончилась, поскольку он сам понял, что не имеет шансов на победу.

Кеннеди призвал своих сторонников голосовать за Дональда Трампа, особенно в 10 колеблющихся штатах, от которых зависит результат выборов.



Кеннеди особо подчеркнул, насколько ему близка позиция Трампа по вопросу войны в Украине.



Трамп ранее утверждал, что он сможет принудить Россию и Украину к переговорам, и "одно это оправдывало бы мою поддержку его кампании", заявил Кеннеди.

С точки зрения Кеннеди, этот шаг имеет смысл. У него нет большой поддержки в общенациональных опросах, и он с трудом пробился в бюллетени для голосования на уровне штатов. Но его однозначная поддержка может быть полезна Трампу или вице-президенту Камале Харрис , учитывая напряженность гонки.

Почему бы не посмотреть, захочет ли кто-то из более жизнеспособных кандидатов взять на себя обязательства, соответствующие программе Кеннеди, в обмен на своих избирателей?

Вопрос, конечно, в том, сколько из этих избирателей Кеннеди мог бы на самом деле обеспечить? Сколько из них, вместо этого, просто остались бы дома?

Это сложный вопрос, конечно, в некотором смысле такой же, как и вопрос «что произойдет, если Харрис заменит президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии» месяц назад. Изменения в гонке часто означают изменения в том, как избиратели реагируют на гонку.

Оценить, что может произойти с поддержкой Кеннеди, сложнее отчасти потому, что сторонников Кеннеди просто не так много.

Washington Post совместно с ABC News и Ipsos опубликовали как раз такой опрос на выходных.

У Харрис есть преимущество в три очка над Трампом среди зарегистрированных избирателей, когда включен Кеннеди, и преимущество в четыре очка, когда она только против Трампа.

В опрос было включено небольшое количество сторонников Кеннеди (опять же, потому что у него не так много поддержки), но они с большей вероятностью относились к Харрис благосклонно (29 процентов), чем к Трампу (15 процентов).

Они также с большей вероятностью относились к Трампу резко отрицательно; так сделали 41 процент.

Источник: washingtonpost.

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