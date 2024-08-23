В то время как Нарендра Моди направляется в Киев, некоторые аналитики говорят, что Индия могла бы подтолкнуть обе стороны к переговорам, но она может этого не захотеть.

Моди посетит Украину с беспрецедентной поездкой, чтобы попытаться укрепить статус Индии как потенциального миротворца в конфликте, даже если он не сможет превратить эти ранее высмеиваемые заявления в реальность.

В среду Моди вылетел в Польшу с государственным визитом.

Оттуда он отправится поездом в четверг вечером в Киев, куда он должен прибыть в ранние часы пятницы. Ни один премьер-министр Индии не посещал Украину с момента современного формирования страны после распада Советского Союза.

Визит Моди в Украину состоялся менее чем через два месяца после его первой поездки в Москву после полномасштабного вторжения России на территорию своего меньшего соседа в феврале 2022 года. Эта поездка в Россию вызвала резкую критику со стороны Украины и публичное выражение недовольства со стороны Соединенных Штатов.

Тем не менее, Индия остается редкой страной, которая поддерживает хорошие отношения как с Россией, так и с Западом, главным сторонником Украины, и некоторые аналитики полагают, что Моди мог бы сыграть роль в подталкивании сторон к переговорам.

«Визит премьер-министра Моди может создать возможность для диалога и дипломатии», — сказал Al Jazeera отставной индийский дипломат и стратегический аналитик Анил Тригунаят, который также служил в России. «Это нелегкая задача», — признал он. «Но мы должны попытаться ради мира».

Аналитики и действующие дипломаты отмечают, что недавнее расширение масштабов войны представляет собой серьезную проблему для Моди и любых усилий по установлению мира.

Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны в Rand Corporation, сказал:

«Маловероятно, что Моди станет посредником в мирном урегулировании из-за его сложности, а также из-за роли Индии как периферийного игрока, но, что, возможно, важнее всего, потому, что у Индии нет для этого серьезных стимулов».

Источник: aljazeera.

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