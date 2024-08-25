Президент Чехии Петр Павел на этой неделе сделал броское предложение - Украина может вступить в НАТО, пока она все еще частично оккупирована Россией.

Страны НАТО оказали финансовую и военную поддержку, но не стали принимать Украину в блок.

Идея заключается в том, что если Украина станет частью НАТО, другие государства-члены будут обязаны защищать ее от российской агрессии.

Это может означать прямую войну между ядерными державами – членами НАТО США, Великобританией и Францией против России – чего никто не хочет.

Что сказал президент Чехии о вступлении Украины в НАТО?

Вот почему комментарии чешского президента на этой неделе были столь неожиданными. Он сказал чешскому новостному сайту Novinky, что «полное восстановление контроля над всей территорией [Украины] не является необходимым условием» для членства в НАТО.

Он сказал, что альянс может принять «временную» «административную границу» между землями, находящимися под контролем Киева, и украинской территорией, которая в настоящее время находится под российской оккупацией.

Может ли Украина вступить в НАТО, оставаясь частично оккупированной Россией?

Ответил профессор Майкл Кларк, бывший директор Королевского института объединенных оборонных исследований и специализированный советник Объединенного национального комитета по стратегии безопасности.

«Это потребует изменения принципов членства в НАТО, чтобы никто не вступал в альянс, имея существующий конфликт по поводу его юридических границ». Идея президента «может быть политически осуществимой», сказал он, но «станет большим отходом для НАТО».

И, по его словам, это может иметь серьезные недостатки для Киева.

Предложение президента Павла будет означать молчаливое принятие, хотя и временное, того, что Россия контролирует части территории Украины, поскольку эти части не будут присоединяться к альянсу.

Профессор Кларк сообщил нам, что, по его мнению, присоединение Киева к блоку «не принесет мира сейчас», но что «членство Украины в НАТО в какой-то момент в будущем — это единственный способ стабилизировать для Европы «вооруженный мир», который может возникнуть в результате этой войны».

Источник: channel4.

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