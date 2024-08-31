Опрос Bloomberg News/Morning Consult , проведенный в колеблющихся штатах после состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии, показал, что вице-президент сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам.

Харрис зарекомендовала себя как более заслуживающая доверия, чем ее соперница, в плане защиты личных свобод.

Харрис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.

Она опережает на 1 пункт — статистическая ничья — среди вероятных избирателей, группы, на которую агитаторы и социологи начинают переключать свое внимание по мере приближения дня выборов. Статистическая погрешность составляет 1 процентный пункт по семи штатам.

Дональд Трамп

По сравнению со своим предшественником на первом месте среди лидеров Демократической партии, президентом Джо Байденом, Харрис открыла новые возможности для победы коллегии выборщиков, вернув в игру колеблющиеся штаты «Солнечного пояса», такие как Джорджия и Невада.

Растущее состояние Харриса в Северной Каролине заставило республиканцев потратить более 16 миллионов долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель.

Опрос показывает, что восприятие экономики избирателями колеблющихся штатов не сильно улучшилось с тех пор, как Харрис возглавила список. Большинство респондентов по-прежнему говорят, что им стало лучше при Трампе.

Источник: bloomberg.

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