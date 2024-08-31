Опрос Bloomberg News/Morning Consult , проведенный в колеблющихся штатах после состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии, показал, что вице-президент сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам.
Харрис зарекомендовала себя как более заслуживающая доверия, чем ее соперница, в плане защиты личных свобод.
Харрис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.
Она опережает на 1 пункт — статистическая ничья — среди вероятных избирателей, группы, на которую агитаторы и социологи начинают переключать свое внимание по мере приближения дня выборов. Статистическая погрешность составляет 1 процентный пункт по семи штатам.
По сравнению со своим предшественником на первом месте среди лидеров Демократической партии, президентом Джо Байденом, Харрис открыла новые возможности для победы коллегии выборщиков, вернув в игру колеблющиеся штаты «Солнечного пояса», такие как Джорджия и Невада.
Растущее состояние Харриса в Северной Каролине заставило республиканцев потратить более 16 миллионов долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель.
Опрос показывает, что восприятие экономики избирателями колеблющихся штатов не сильно улучшилось с тех пор, как Харрис возглавила список. Большинство респондентов по-прежнему говорят, что им стало лучше при Трампе.
Источник: bloomberg.
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