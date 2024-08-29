Пытаясь спасти свое дело после того, как первоначальное обвинение было отменено постановлением Верховного суда об иммунитете, Смит дал понять, что он полон решимости привлечь бывшего президента Трампа к ответственности — даже несмотря на то, что до дня выборов судебного разбирательства не будет.

Его шаг подчеркнул огромный личный вклад Трампа в победу на президентских выборах в ноябре: он не только вернется на высший государственный пост, но и получит полномочия прекратить это и еще одно федеральное дело против него и предотвратить любые приговоры, которые могут включать тюремное заключение в случае его осуждения.

Решение консервативного большинства, принятое этим летом, о том, что Трамп может быть защищен иммунитетом от уголовного преследования за некоторые из его действий на посту президента, стало одним из самых важных моментов в истории Верховного суда и имеет огромные последствия для системы государственного управления США.

Многие ведущие ученые раскритиковали это решение как противоречащее духу основателей страны, поскольку оно, по-видимому, предоставило президентству значительные бесконтрольные полномочия.

Это решение также вызвало шок в и без того бурной президентской гонке, поскольку оно, по-видимому, давало бывшему президенту, который уже считал себя всемогущим, шанс продолжить силовое правление, если он победит на выборах в ноябре.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала это решение в своей речи на съезде на прошлой неделе:

«Подумайте, какая у него будет власть… Просто представьте себе Дональда Трампа без ограждений, и как он будет использовать огромные полномочия президента Соединенных Штатов».

Действия Смита также создают другие глубокие политические, правовые и конституционные подтексты в критический для страны момент, за 10 недель до выборов, которые могут кардинально изменить облик страны и снова подвергнуть ее институты испытанию на прочность.

Источник: CNN.

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