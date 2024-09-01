Выборы в трех восточногерманских землях, скорее всего, приведут к победе дружественные России партии, что вновь даст Кремлю опору.

Путин, возможно, переживает из-за неожиданного вторжения Украины в Курскую область России в этом месяце, но в эти выходные он, скорее всего, будет праздновать территориальные приобретения дальше на запад — в Германии.

Пророссийские партии в трех восточногерманских землях — Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии — готовы добиться существенных успехов на региональных выборах в сентябре, двое из которых намечены на воскресенье.

Если прогнозы подтвердятся на выборах, результаты обязательно вызовут глубокую тревогу по всей Германии.

Экстремистский обвал не только выявит, в какой степени провалились усилия политического истеблишмента Германии по восстановлению восточно-западного разделения страны, но и потрясет до основания и без того шаткую трехстороннюю коалицию Берлина.

Настойчивые требования к Западу прекратить поставки оружия и одновременно призывать Украину прекратить борьбу и уступить территорию в конечном итоге играют на руку Москве и легитимизируют ее вторжение в Украину.

Бьёрн Хёкке, лидер партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии, которого многие считают духовным отцом партии, заявил, что если он когда-нибудь станет канцлером Германии, его первой поездкой станет Москва.

Если это когда-нибудь произойдет (хотя это маловероятно), скорее всего, Путин первым посетит его.

До того, как отношения между Москвой и Берлином испортились, Путин часто бывал в Германии, в том числе в своем бывшем родном городе на востоке.

Источник: politico.

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