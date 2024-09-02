Вступление Харрис в гонку оживило выборы для демократов, и Трампу нужно найти способ остановить этот импульс.

У бывшего президента, вероятно, есть по крайней мере одна большая цель в ходе дебатов, дать характеристику Харрис.

Бывшему президенту Дональду Трампу придется что-то доказать, когда он встретится с вице-президентом Камалой Харрис.

На этой неделе Трамп заявил, что согласился на дебаты с Харрис 10 сентября после долгих колебаний.

Но он уже готовит почву для своего выступления, утверждая, что канал «несправедлив» в попытке снизить ожидания на случай, если дела пойдут для него плохо.

Трамп уже опробовал несколько прозвищ для Харрис, включая «Смеющаяся Камала», «Лживая Камала» и «Товарищ Камала».

Однако Мирингофф утверждает, что попытки Трампа опередить Харрис пока не увенчались успехом и что его кампания подходит к концу.

«Больше всего я буду следить за тем, придумали ли они какой-то один способ, которым они попытаются ее опередить, потому что чем дольше это будет продолжаться, тем более определенной она будет становиться в своих собственных терминах», — говорит Мирингофф.

Трудно сказать, что именно может произойти после дебатов. Хорошее выступление Трампа, сопровождаемое благоприятным освещением в СМИ, может оказать влияние на независимых избирателей.

В конечном счете, дебаты вряд ли радикально сдвинут игру в какую-либо сторону, поскольку выборы продолжают казаться близкими. Но дебаты все еще могут иметь последствия — просто посмотрите, что произошло после того, как Трамп провел дебаты с Байденом в июне.

Источник: usnews.

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