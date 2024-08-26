З моменту вступу в гонку в кінці липня Харріс зрівнялася з Трампом в опитуваннях в штатах, що вагаються, і вийшла в лідери.

Республіканці були помітні кожного з чотирьох вечорів, часто під час ключових виступів, щоб представити сміливі докази на користь Камали Харріс як необхідної для збереження демократії проти того, що колишній президент Дональд Трамп може зробити з другим терміном.

Їх участь наголошує на значних зусиллях, спрямованих на те, щоб схилити на свій бік виборців Республіканської партії, розчарованих лідерством Трампа.

Кульмінацією цього став виступ у четвер увечері колишнього представника Адама Кінзінгера з Іллінойсу, республіканця, який працював у комітеті 6 січня і сказав, що «обман і безчестя» Трампа призвели до облоги Капітолію.

З моменту вступу в гонку наприкінці липня Харріс зрівнялася з Трампом в опитуваннях у спірних штатах і вийшла в лідери за середніми показниками загальнонаціональних опитувань, підтримана зростанням підтримки незалежних виборців на користь Харріс.

Результати опитування Gallup, опубліковані в четвер, показали, що її рейтинги прихильності серед незалежних виборців підскочили до 41% із 28% у червні. Її прихильність серед республіканців залишилася стабільною лише на рівні 5%.

Трамп неодноразово очорняв республіканців, які голосували за Ніккі Хейлі, свого суперника на праймеріз Республіканської партії, і зневажливо відгукувався про поміркованих республіканців як про RINOS, республіканців лише за назвою.

Кампанія Харріс вважає, що це створює їм можливість достукатися до консервативних виборців, які тепер почуваються відчуженими.

"У той час як Дональд Трамп продовжує нападати на поміркованих і незалежних, кампанія Харріс-Уолц ясно дала зрозуміти, що в нашій коаліції є місце для виборців, які відкидають екстремізм Дональда Трампа і хочуть захистити нашу демократію", - каже представник кампанії Харріс.

Команда Харріс сподівається розвинути цей імпульс серед незалежних виборців і навіть домогтися прихильності республіканців, розчарованих Трампом.

Джерело: time .

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