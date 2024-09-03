Хотя внимание мира сосредоточено на противостоянии Камалы Гаррис от демократов и Дональда Трампа от республиканцев на выборах президента США, другие кандидаты могут существенно изменить итоги голосования.

Как считают аналитики, у представителей третьих партий и независимых кандидатов есть шансы повлиять на результаты, особенно в "шатких" штатах, где разрыв между лидерами минимальный.

Ключевые кандидаты от третьих партий

Роберт Кеннеди-младший — юрист и антивакцинатор, вышедший из президентской гонки в августе, поддержав Трампа. Он оставил свое имя в бюллетенях некоторых штатов, что может повлиять на определение победителя.

Чейз Оливер – 38-летний кандидат от Либертарианской партии. Его программа предусматривает сокращение национального долга, поддержку гражданских свобод и местного самоуправления. Хотя Оливер критикует Трампа, его кандидатура может отобрать голоса у Камалы Гаррис, особенно среди молодых избирателей.

Корнел Уэст – 70-летний профессор, известный своими левыми взглядами и критикой крупных корпораций. Он выступает за прекращение всех вооруженных конфликтов, в которых США поддерживают одну из сторон, включая войну в Украине. Опросы показывают, что Уэст может отобрать голоса у Гаррис среди молодежи и левых избирателей.

Джил Стайн – 73-летняя эко-активистка, баллотировавшаяся от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах. Ее программа предлагает радикальные изменения в климатической политике и закрытие военных баз США за границей. Стайн оказывает значительную поддержку среди мусульманских избирателей, что может повлиять на итоги в штате Мичиган.

Согласно последним социологическим опросам, проведенным в США, независимые кандидаты могут стать "черными лошадьми" этих выборов, повлияв на баланс сил в отдельных штатах и ​​определив победителя в целом.



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