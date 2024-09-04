Новый опрос, проведенный компанией EPIC-MRA, показал, что у экс-президента Дональда Трампа незначительное преимущество в штате Мичиган, что может повлиять на результаты выборов в ноябре.

Согласно результатам опроса, Трамп получает 47% поддержки, тогда как Гаррис – 46%. В то же время 7% избирателей Мичигана еще не определились или отказываются говорить о своих предпочтениях. Учитывая погрешность в 4%, этот результат свидетельствует о практически статистической ничье между кандидатами.

Эти результаты вызывают беспокойство в обоих политических лагерях, поскольку Мичиган остается одним из ключевых полей битвы на выборах. В 2020 году Джо Байден вернул штат в "голубой" лагерь после того, как в 2016 году Трамп одержал здесь победу. Однако сейчас ситуация снова обостряется.

Камала Гаррис планирует провести предвыборную кампанию в Детройте, столице штата, пытаясь укрепить свои позиции. На минувшей неделе Дональд Трамп уже провел встречу в Мичигане, где выразил надежду на возвращение штата под свой контроль.

Политические аналитики полагают, что Мичиган может стать решающим фактором в президентской гонке. Ситуация остается неопределенной, и обе кампании будут прилагать все усилия, чтобы убедить избирателей этого меняющегося штата.

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