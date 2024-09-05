В Украине на этой неделе происходят масштабные кадровые изменения в Кабинете Министров.

О перезагрузке во власти начали говорить еще в начале года. В конце августа премьер Денис Шмигаль имел откровенный разговор с президентом и попросил уволить его или дать работать, потому что слухи об отставке расшатывают систему власти.

Спустя десять дней на совещании в Офисе президента он предложил заменить половину министров.

"Президент говорит: "Денис Анатольевич, давайте на следующей неделе закроем все кадровые вопросы по правительству", – рассказал УП один из участников совещания.



И вот в начале сентября начался министропад. Верховная Рада второй день увольняет глав министерств. Александр Камышин был уволен с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

Ольгу Стефанишину уволили с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сообщается, что она может возглавить Министерство юстиции.

Дениса Малюску сняли с должности министра юстиции.

Из-за недостаточного количества голосов 3 сентября Раде не получилось уволить Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины, Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра. ЕЕ уволили на следующий день.



Последним написал заявление об увольнении министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Между ним и дипломатической командой Зеленского в ОП давно чувствовалось напряжение и конкуренция. В Офисе президента считают, что Кулеба берет на себя гораздо меньше работы, чем должен, а "ездит по миру и слишком часто появляется в медиапространстве", - пишет УП.



Отставку Дмитрия Кулебы утвердили со второго раза. Его на посту должен заменить первый зам Андрей Сибига.



Президент сообщил о создании Министерства возвращения украинцев, продолжаются собеседования на должность руководителя.

Источник: УП

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