В Украине на этой неделе происходят масштабные кадровые изменения в Кабинете Министров.
О перезагрузке во власти начали говорить еще в начале года. В конце августа премьер Денис Шмигаль имел откровенный разговор с президентом и попросил уволить его или дать работать, потому что слухи об отставке расшатывают систему власти.
Спустя десять дней на совещании в Офисе президента он предложил заменить половину министров.
"Президент говорит: "Денис Анатольевич, давайте на следующей неделе закроем все кадровые вопросы по правительству", – рассказал УП один из участников совещания.
И вот в начале сентября начался министропад. Верховная Рада второй день увольняет глав министерств. Александр Камышин был уволен с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.
Ольгу Стефанишину уволили с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сообщается, что она может возглавить Министерство юстиции.
Дениса Малюску сняли с должности министра юстиции.
Из-за недостаточного количества голосов 3 сентября Раде не получилось уволить Виталия Коваля с должности главы Фонда государственного имущества Украины, Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра. ЕЕ уволили на следующий день.
Последним написал заявление об увольнении министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Между ним и дипломатической командой Зеленского в ОП давно чувствовалось напряжение и конкуренция. В Офисе президента считают, что Кулеба берет на себя гораздо меньше работы, чем должен, а "ездит по миру и слишком часто появляется в медиапространстве", - пишет УП.
Отставку Дмитрия Кулебы утвердили со второго раза. Его на посту должен заменить первый зам Андрей Сибига.
Президент сообщил о создании Министерства возвращения украинцев, продолжаются собеседования на должность руководителя.
Источник: УП
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