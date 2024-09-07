Шесть недель назад было немыслимо, что вице-президент Камала Харрис окажется у руля президентских выборов в США в этом году.

Харрис была запоздалым напарником президента Джо Байдена, исторически непопулярного действующего президента.

Дональд Трамп, переживший покушение на жизнь в миллиметрах, впервые за свою политическую карьеру имел уверенное лидерство в президентской гонке.

Республиканцы также вышли с безупречного национального съезда , который дал мощный сигнал о партийном единстве и энтузиазме в отношении третьей подряд попытки Трампа занять высший пост.

Даже избрание вице-президентом сенатора Дж. Д. Вэнса, недавно принявшего националистический проект Трампа, было воспринято как свидетельство силы бывшего президента.

Однако на этой неделе, накануне досрочного голосования, Харрис опережает Трампа почти на два процентных пункта в среднем по стране по результатам опроса RealClearPolitics и на 3,2 процентных пункта в обзоре опросов FiveThirtyEight.

С момента выдвижения Харрис на пост кандидата (возможно, самого быстрого в современной американской политике) кампания Трампа пошла на спад.

Он поставил под сомнение ее расовую идентичность перед группой чернокожих журналистов, риторический маневр, который, как и ожидалось, имел неприятный эффект. Он провел пару недель, колеблясь по поводу абортов, чем разозлил своих сторонников-пролайферов.

Совсем недавно его неуклюжая кампания превратила визит на Арлингтонское национальное кладбище в честь военнослужащих, погибших во время вывода войск США из Афганистана, в полную катастрофу. Харрис и СМИ критикуют Трампа за политизацию священного места упокоения национальных героев и даже запугивание персонала кладбища.

Для республиканцев это может показаться безнадежным. Однако гонка не такая, какой она кажется.

На самом деле, кандидаты остаются довольно близкими в критических колеблющихся штатах. Три штата «голубой стены» — Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, в частности, жизненно важны для шансов Харриса.

У Трампа также есть скрытое преимущество, которое может оказаться полезным в конце. По нескольким ключевым вопросам он все еще опережает Харрис: экономика, инфляция и иммиграция.

Источник: theconversation.

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