По словам четырех источников, знакомых с подготовкой кандидата от Демократической партии Харрис в течение нескольких месяцев усердно готовилась к дебатам.

Подготовительные сессии проходили между остановками в ходе предвыборной кампании, официальными обязанностями в качестве вице-президента и подготовкой к ее первому собеседованию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии.

Сначала Харрис готовясь к встрече с кандидатом на пост вице-президента от Республиканской партии, а теперь, в течение последних нескольких недель, к дебатам с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Подготовительные сессии проходили между остановками в рамках предвыборной кампании, официальными обязанностями в качестве вице-президента и подготовкой к ее первому совместному интервью с ее напарником, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, которое транслировалось в четверг вечером на канале CNN, сообщили источники.

Источник сообщил NBC News, что в то время как команда Харрис готовится обсуждать различные темы, кампания в значительной степени рассматривает оптику дебатов как критически важную. С этой целью, сказал источник, Харрис и ее команда сосредоточены на том, как поддеть Трампа, чтобы вывести его из равновесия.

Проведение различия между Харрис и Байденом является источником напряженности, поскольку некоторые в команде Харрис придерживаются подхода, согласно которому ей, возможно, придется уважительно, но настойчиво возложить вину за некоторые проблемы, такие как вывод войск из Афганистана, непосредственно на Байдена.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что ему не нужна традиционная подготовка к дебатам.

«Президент Трамп доказал, что является одним из лучших дебатеров в политической истории, о чем свидетельствует его сокрушительный удар Джо Байдену», — сказала она в своем заявлении.

«Ему не нужна традиционная подготовка к дебатам, потому что, в отличие от Камалы Харрис, он владеет вопросами, часто дает интервью и почти каждый день отвечает на вопросы враждебных новостных СМИ».

На этой неделе Трамп предположил, что он может отказаться от дебатов , утверждая, что ABC News обошлись с республиканцами несправедливо. Кампания Харриса настаивала на использовании живых микрофонов, к которым Трамп изначально выражал безразличие, но против которых его кампания выступила.

Источник: nbcnews.

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