После отказа президента Джо Байдена от участия в президентской гонке 2024 года и прихода вице-президента Камалы Харрис на вершину списка Демократической партии возникает важный вопрос: чем внешняя политика Харрис будет отличаться от политики Байдена?

Байден вошел в Белый дом как самый опытный и знающий внешнеполитический президент нашего поколения. Резюме Харрис по внешней политике до Белого дома — карьерный прокурор, генеральный прокурор штата, сенатор первого срока — было явно скудным по сравнению с этим.

Но ее четыре года на посту вице-президента дали ей интенсивный курс международных отношений, с которым мало кто из демократов или республиканцев может сравниться.

Из-за пандемии Covid-19, вывода войск США из Афганистана, полномасштабного вторжения России в Украину, усиления конкуренции великих держав с Китаем, последней войны на Ближнем Востоке и многочисленных более мелких кризисов союзники и партнеры США стали считать ее надежной и способной рукой.

Даже если они не оценивают ее так же высоко, как Байдена, которого они знают уже десятилетиями и – во многих случаях – полюбили, они, безусловно, считают ее гораздо более способной и надежной, чем Дональд Трамп.

Харрис и Байден поддерживают Украину, но их мотивы различаются.

В то время как Харрис рассматривает конфликт с юридической точки зрения, подчеркивая нарушение Россией суверенитета Украины, Байден рассматривает его через моральную призму, представляя его как борьбу между демократией и автократией.

Это основное различие в перспективах может привести к расхождению политики при меняющихся обстоятельствах.

Хотя Харрис и согласилась бы на двустороннее соглашение о прекращении огня, она была бы менее склонна, чем Байден — чьи личные отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским в лучшем случае прохладные — оказывать давление на Украину, побуждая ее к нежелательным переговорам, особенно пока украинская территория остается под незаконной оккупацией.

Источник: kyivindependent.

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