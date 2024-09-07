У Харрис меньше опыта на этой большой сцене и много уязвимых мест.

Обзор дебатов Камалы Харрис до сих пор, в том числе в ее общештатных кампаниях в Калифорнии, показывает, что она гораздо менее склонна в таких противостояниях к абстрактному извилистому ходу, который до того, как она стала номинантом, мог сбивать с толку аудиторию во время ее импровизированных замечаний или интервью.

Присутствие противника, похоже, сосредотачивает ее и заряжает энергией.

У Харрис меньше опыта на этой большой сцене, и у нее много уязвимых мест. Трамп может преуспеть в том, чтобы поставить ее в неловкое положение из-за вывода войск из Афганистана или нелегальной иммиграции.

Трамп, несомненно, обвинит ее в том, что она изменила свои позиции по важным вопросам. Но здесь Харрис может оказаться сильнее: она, кажется, чувствует себя более комфортно со своими новыми позициями.

Трамп, напротив, изо всех сил пытается найти какую-то новую золотую середину по одному из своих основных вопросов — репродуктивным правам.

И хотя Трамп еще не определился с линией атаки против Харрис, переключаясь между отношением к ней как к шутке и угрозе, она оттачивает свою критику в его адрес в течение многих лет.

Трамп настолько щепетилен в отношении своего имиджа, если не своей чести, что его было легко спровоцировать на защитные заявления обо всем, от его интеллекта до его удара в гольфе.

Признаком уверенности Харрис является то, что, хотя Байден просил, чтобы микрофоны участников дебатов были выключены, когда не было их очереди говорить, чтобы Трамп не мог его перебить, она хотела, чтобы они оставались открытыми.

Американцы все еще узнают Харрис. Эти дебаты — ее лучший шанс перед выборами показать, что она будет лучшим президентом.

Источник: economist.

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