Сегодня вечером в США пройдут первые дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Эксперты считают, что Харрис будет вынуждена бороться со скандальным, резким и унизительным Трампом, поэтому предлагают ей 7 стратегий, которые помогут не упасть лицом в грязь на дебатах.

Первое, что стоит сделать Харрис – соблюдать разделенный экран, поскольку камеры будут показывать кандидатов в течение всего времени дебатов. Байден, например, на прошлых дебатах выглядел растерянным, что негативно отразилось на его рейтинге. Харрис должна оставаться уверенной, профессиональной и безупречной.

Второе – идти в наступление. Трамп, как комик, мастерски выступает перед толпой, но он также очень уязвим к критике, которая подрывает его репутацию и показывает его как слабого или некомпетентного. Харрис может использовать эту уязвимость в свою пользу, выбирая моменты для сильных ударов.

Третье – уметь игнорировать модераторов. Байден в 2020 году победил Трампа частично из-за того, что правильно выбирал моменты, когда стоило обращать внимание на вопросы модераторов, а когда нет. Харрис должен последовать его примеру.

Четвертое – освещать ключевые вопросы. Репродуктивные права и аборты остаются важнейшей темой для демократов. Трамп уже много раз менял позицию по этим вопросам, и Харрис может воспользоваться этим, чтобы продемонстрировать свою последовательность. Кроме того, важно напомнить избирателям об обещаниях Трампа, которые он не выполнил.

Пятое – ориентация на потребности колеблющихся избирателей штатов. Это ключевой момент, поскольку избиратели в таких штатах, как правило, сосредоточены на экономических вопросах. Харрис должна предоставить данные, подтверждающие экономические успехи администрации Байдена.

Шестое – показать настоящего Трампа. Его критика и невыполненные обещания могут стать доводами для избирателей. Гаррис должен подчеркивать его эгоизм и отсутствие государственнического мышления.

Седьмое – сохранять уверенность. Трамп готовится к дебатам с помощью своих соратников, но Харрис должна верить в свою силу и опыт. Ее уверенность может стать решающим фактором.

У Харрис есть все шансы победить, если сможет удержать контроль над ситуацией и воспользоваться слабыми местами Трампа. Дебаты могут стать поворотным моментом обоих кандидатов.

Источник: Bloomberg .



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