По данным западных экспертов, следующие пять лет станут решающими для подготовки расширения ЕС, в который войдут Украина, Молдова и страны Западных Балкан.

Среди новых ключевых фигур стоит отметить возглавившую внешнюю политику ЕС эстонку Каю Каллас и литовца Андрюса Кубилюса, ответственного за вновь созданный оборонный портфель. Кубилюс будет отчитываться финскому комиссару Хенни Вирккунен, которая известна своим критическим отношением к России.

Эта новая структура демонстрирует решимость Еврокомиссии продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Урсула фон дер Ляен, преданная поклонница Украины, четко дала понять, что Брюссель будет оставаться на стороне Киева. Новая команда ЕК, как отмечают западные эксперты, только усиливает этот месседж в Москве.

Помимо обороны и внешней политики, важное место в повестке дня нового состава ЕК занимает вопрос расширения ЕС. Комиссар от Словении Марта Кос будет отвечать за процесс расширения блока, в частности, в отношении Украины, Молдовы и Балканских стран. В то время, как второй комиссар будет заниматься экономическим развитием и контролем за миграцией в регионе Средиземноморья.

Новый состав Еврокомиссии, по словам экспертов, может стать ощутимым вызовом для российского руководства, которое все больше изолируется на международной арене. Европейский Союз готовится к новым вызовам, включая расширение своих границ и дальнейшую поддержку противостоящих российской агрессии стран.

Источник: politico .