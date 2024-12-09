Одним из наиболее важных вопросов является обеспечение надежной обороны Украины после войны.

Попытки завершить войну в начале 2025 года под руководством президента США Дональда Трампа могут привести к тому, что Украина окажется в позиции, крайне выгодной для россии, в частности, из-за отсутствия надлежащих гарантий безопасности со стороны Запада.

Американский журнал Foreign Affairs обнародовал анализ вариантов для Украины в контексте предстоящих переговоров с россией, акцентируя внимание на возможных гарантиях безопасности для Киева.

В ходе переговоров россия может предложить заморозку военных действий на линии фронта и различные варианты послевоенного статуса Украины, включая нейтралитет, или полное разоружение. Такие условия противоречат обещаниям, данным Украине НАТО в июле на саммите альянса, и могут вызвать политический и военный кризис в Украине.

Одним из наиболее важных вопросов является обеспечение надежной обороны Украины после войны. Эксперты отмечают, что без мощных гарантий безопасности со стороны Европы и НАТО Украина не сможет обеспечить свое будущее.

Среди возможных сценариев для Украины есть несколько вариантов заключения мирного соглашения. Во-первых, важно, чтобы переговоры проходили при участии Украины и ключевых европейских государств без американского или российского диктата. Во-вторых, любое соглашение должно содержать мощные механизмы обеспечения исполнения, иначе россия может рассматривать прекращение огня как временную паузу для восстановления сил перед наступлением.

Чтобы избежать такого сценария, Европа должна преодолеть свои внутренние разногласия и определиться, как надежно обеспечить безопасность Украины. Это может включать расширенную финансовую поддержку, снятие ограничений на использование силы или даже развертывание военных сил на территории Украины для контроля за исполнением соглашения.

Источник: foreignaffairs.

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