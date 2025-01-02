Реальность следующих четырех лет, скорее всего, будет некой "странной смесью" всех описанных изданием сценариев, к которым прибавится несколько других непредсказуемых событий.

Новый президент США может значительно изменить мировой порядок, предложив альтернативные модели международных отношений, которые поставят под сомнение существующие либеральные принципы.

Как пишет Financial Times, один из вероятных сценариев предполагает, что США под руководством Трампа достигнут соглашений с Россией и Китаем, оставляя им сферы влияния, а сами сосредоточятся на контроле за своим регионом. В этом случае Трамп может навязать мирное соглашение Украине, ослабив санкции против России и развивая сотрудничество с Китаем посредством торговых соглашений. Все это приведет к ослаблению позиций союзников США в Европе и Азии, вынужденных самостоятельно решать вопросы обороны.

Другой сценарий предполагает, что торговые и политические противоречия могут повлечь за собой обострение конфликтов. Это, в свою очередь, вызовет неожиданные войны. Китай, Россия или Северная Корея могут воспользоваться хаосом, разрешив вооруженные конфликты, к которым США будут вынуждены втянуться по аналогии с мировыми войнами XX века.

Еще один вероятный вариант развития событий – анархия без лидеров. " Америка прежде всего" может создать вакуум лидерства по международным делам, приведя к росту гражданских конфликтов в ряде стран. В такой атмосфере популистские движения, попирающие либеральную демократию, набирают силу, а миром расползается "насильственная анархия".

Другой сценарий состоит в том, что США покинут мировые торговые организации и внедрят протекционизм. В результате ЕС и Китай укрепят экономические связи, а глобальная интеграция стран Юга с китайской экономикой усилится. В таких условиях использование доллара в качестве мировой валюты значительно уменьшится.

В самом оптимистичном варианте развития событий для Трампа его политика "Америка прежде всего" приведет к экономическому процветанию США, улучшению инвестиционного климата и технологическому лидерству Европейцы и японцы значительно увеличат расходы на оборону, что позволит сохранить баланс сил на глобальной арене. США окажутся на пике своего могущества, а Трамп получит статус лидера, которого признает не только Америка, но и весь мир.

Источник: ft .

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