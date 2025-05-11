Трамп положительно отреагировал на предложения о переговорах о мире в Украине.

Президент США Дональд Трамп сделал заявление после отказа российского диктатора Путина от полного прекращения огня с 12 мая.



В воскресенье, 11 мая, президент США написал в своей соцсети Truth Social, что завершение «кровавой бани», на которую все надеются, спасет сотни тысяч жизней и откроет путь к «совершенно новому и гораздо лучшему миру».

Трамп назвал текущую ситуацию «потенциально большим днем ​​для России и Украины» — на фоне предложения Киева о 30-дневном перемирии и заявлении Кремля о готовности к переговорам о мире в Украине

Трамп отметил, что намерен и дальше содействовать диалогу между сторонами для достижения результата. По его словам, США стремятся сосредоточиться на восстановлении инфраструктуры и развитии торговли. Он также отметил, что «нас ждет важная неделя».

Тем временем в ночь на 11 мая Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Он заявил, что Россия вроде бы неоднократно инициировала прекращение огня и всегда была открыта к диалогу.

В то же время Путин не упомянул об инициативе Коалиции решительных по поводу 30-дневного прекращения огня, которое должно стартовать 12 мая. В своем выступлении он подчеркнул, что ожидает реакции со стороны украинской власти и Запада.

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что соглашение о недрах – это инвестиция скорее в сотрудничество с США, в возможность получать оружие.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему 30-километровая демилитаризованная зона – опасный план.