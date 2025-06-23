Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что сейчас все внимание Трампа приковано к Ближнему Востоку, поэтому реакции на очередные российские обстрелы или больше ПВО не будет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, сейчас многое делается для того, чтобы улучшить эффективность сбивания шахедов и ракет, а для этого нужны системы ПВО, особенно Patriot, если говорить о баллистике. Однако, констатирует он, пока о новых поставках ясности нет, Трамп не торопится.

«Я думаю, что президент США вообще не отреагирует на сегодняшнюю атаку по украинской столице. Нам, к сожалению, нужно уже привыкать к уменьшению внимания Трампа к нам и вообще к тому, что весь фокус его внимания сейчас находится на Ближнем Востоке, на войне Израиля против Ирана. Тем более, если послушать риторику американского президента, то он уже всех плохих ребят победил и вообще ему только Нобелевскую премию мира подавай на 2026 год, больше ничего не нужно», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает, что на прошлой неделе тоже была ужасная террористическая геноцидная атака врага по столице, россия уничтожила целый подъезд жилого дома, погибло более 20 человек, большое количество раненых и травмированных, многочисленные разрушения, пожары и взрывы в нескольких районах столицы, которую Трамп прокомментировал так: «Я про это не слышал». Как подчеркивает эксперт, Трамп даже не упрекнул путина, хотя мог бы хоть для проформы написать что-то в Truth Social, где он графоманит довольно-таки много.

«Поэтому и по этой атаке ничего не будет. Не хотел об этом говорить до последнего, но создается впечатление, что когда Трамп дает путину время, постоянно продолжает на две недели, потом еще на две недели, он дает возможность россии все больше атаковать Украину, попытаться сломить наше сопротивление, наше национальное сопротивление и дух к борьбе и деморализовать украинское общество», - заключает Александр.

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