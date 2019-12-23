По словам начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрата Турсунбекова, железнодорожная часть так называемого Крымского моста готова к приему первых поездов

«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», - заявил он, назвав это «своеобразным подарком для жителей полуострова».

Первый поезд по мосту двинется из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Время в пути составит 43,5 часа. На следующий день планируется отправить поезд из Москвы в Симферополь, который будет ехать 33 часа.

Уточняется, что продажа билетов на поезд началась 8 ноября, но они все уже проданы.

Первым поездом в аннексированный Крым должен приехать президент РФ Владимир Путин.

Отмечается, что гарантийный срок службы моста составляет 100 лет.

Турсунбеков уверяет, что «конструкция обладает необходимым запасом прочности, чтобы работать в регионе со сложной геологией, высокой сейсмикой, регулярными ветровыми нагрузками, возможными ледохода".

При этом стоит отметить, что многие эксперты высказывали противоположное мнение по этому поводу.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент РФ Владимир Путин 23 декабря посетит аннексированный Крым для участия в мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения Крымским мостом.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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