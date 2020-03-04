В сеть попало видео, от которого мороз по коже

Человеческие останки – кости и черепа штормовым ветром вынесло на берега Кинбурнской косы в Николаевской области

Кадры, от которых мороз по коже, появились на странице "Очаковского портала" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Ученые и краеведы объясняют, что, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны. Это останки, вероятно, солдатов французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.

Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.

Французські поховання 1855-1856 рр. на Кінбурні В лютому 2020 року на Кінбурнській косі, після штормового вітру, море оголило останки французьских воїнів про яких поки що забула їх Вітчизна Gepostet von Очаковский портал am Sonntag, 1. März 2020

Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за урагана тонны мусора разлетелись по всей округе.

Начальник Киевского рыбоохранного патруля в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин на своей странице в Facebook поделился соответствующим видео, на котором видны последствия бедствия.

Ураганный ветер поднял с полигона огромное количество мусора, который позже «осел» на всех близлежащих деревьях и прочих поверхностях. От спонтанного загрязнения пострадала также ближайшая трасса.

Отмечается, что такая катастрофическая ситуация, в результате которой огромное количество деревьев оказалось полностью обвешано полиэтиленовыми пакетами, возникла из-за нарушения технологии хранения мусора на полигоне.

Gepostet von Андрій Дмитренко am Montag, 24. Februar 2020

Напомним, археологи поразили невероятной находкой.

Как сообщала Politeka, ученые обнаружили древнюю находку в украинском селе

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