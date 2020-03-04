Человеческие останки – кости и черепа штормовым ветром вынесло на берега Кинбурнской косы в Николаевской области
Кадры, от которых мороз по коже, появились на странице "Очаковского портала" в Facebook. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Ученые и краеведы объясняют, что, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах, во времена Крымской войны. Это останки, вероятно, солдатов французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.
Ученые напомнили также, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.
Данные в архивах свидетельствуют, что в этом месте похоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом, кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.
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Ранее сообщалось, что в Николаевской области из-за урагана тонны мусора разлетелись по всей округе.
Начальник Киевского рыбоохранного патруля в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин на своей странице в Facebook поделился соответствующим видео, на котором видны последствия бедствия.
Ураганный ветер поднял с полигона огромное количество мусора, который позже «осел» на всех близлежащих деревьях и прочих поверхностях. От спонтанного загрязнения пострадала также ближайшая трасса.
Отмечается, что такая катастрофическая ситуация, в результате которой огромное количество деревьев оказалось полностью обвешано полиэтиленовыми пакетами, возникла из-за нарушения технологии хранения мусора на полигоне.
Напомним, археологи поразили невероятной находкой.
Как сообщала Politeka, ученые обнаружили древнюю находку в украинском селе
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