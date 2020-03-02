В Запорожье археологи во время исследований при проведении работ по реконструкции сквера Пионеров обнаружили интересную находку

Специалистами были найдены остатки Торговых рядов старого города Александровска. Об этом сообщает в Facebook департамент архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета.

"Лавка в 1917-1918 годов принадлежала александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту. Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, Торговые ряды имели три параллельные ряды скамеек, ограниченные проспектом Соборным, улицам Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году", - говорится в сообщении.

Археологические исследования на месте исторической находки продолжаются.

Рвнее сообщалось, что археологи обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года до нашей эры и победившего в войне Фригию, которой правил царь Мидас.

Ученые Восточного Института (Чикаго) обследовали место раскопок на юге Турции, называемое Туркмен-Карахоюк (Türkmen-Karahöyük).

Там в ирригационном канале они обнаружили большую каменную стелу с надписями на лувийском языке, который был широко распространен в регионе в бронзовом и железном веке. В тексте рассказывалось о победе царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк был столицей загадочного царства. Кроме того, были раскопаны осколки глиняной посуды.

Ранее мы рассказывали о том, что в знаменитой пещере Шанидар в Ираке археологи нашли первую «цветочную могилу» неандертальца и останки древних людей. Находку обнаружили на территории местного пещерного кладбища.

Как оказалось, люди здесь были захоронены с соблюдением похожих обрядов. Археологи отмечают, что эта находка доказывает, что неандертальцы могли осознанно хоронить своих сородичей.

Напомним, ученые наткнулись на черный саркофаг с загадочной головой

Также Politeka писала, что ученые наткнулись на военную базу библейского злодея

Кроме того Politeka сообщала, что ученые раскрыли страшную тайну Тутанхамона спустя 3000 лет