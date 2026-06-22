Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области начисляется только тем, кто подал документы вовремя.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляется широкому кругу уязвимых групп, сообщает Politeka.

В этом году программа предусматривает единовременные выплаты в размере 6,5 тысячи гривен. Средства можно использовать только для приобретения лекарств или необходимых вещей для зимнего периода, отмечают социальные службы региона.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области направлена ​​на тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Среди получателей — переселенцы с инвалидностью первой группы, одинокие пенсионеры и другие граждане, нуждающиеся в дополнительной поддержке.

Для оформления соцвыплаты заявители имеют два варианта: личное обращение в отделение Пенсионного фонда Украины или дистанционно через мобильное приложение «Дія» .

При личном посещении нужно иметь открытую «Дія.Карту» или другой банковский счет. Специалисты ПФУ принимают заявку, проверяют данные и передают информацию для начисления средств.

Дистанционная подача также проста: в приложении выбирают раздел «Сервисы», подтверждают наличие «Дія.Карты» и подписывают заявление через «Дія.Подпись» . Это обеспечивает быстрое и безопасное получение выплат без очередей в отделениях.

Стоит отметить, что «Дія.Картка» является банковским счетом, открывающимся бесплатно в приложении. Для оформления нужно зайти в раздел «Услуги», выбрать «Карту» , ​​подтвердить личные данные и подписать заявку электронной подписью.

Регистрация на зимние выплаты стартовала еще с 20 ноября 2025 года. Социальные службы сообщают, что большинство заявителей воспользовались онлайн-подачей, что существенно сократило очереди в отделениях ПФУ и позволило быстрее обработать заявки.

Подчеркивается, что денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области начисляется только тем, кто подал документы вовремя. Задержка или отсутствие обращения может привести к временному отсутствию выплат.

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