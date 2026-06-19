В июле 2026 года для ВПЛ в Одесской области продолжат действовать обновленные правила предоставления государственной денежной помощи, сообщает Politeka.net.
Часть переселенцев будет получать выплаты в автоматическом режиме, однако для отдельных категорий граждан предусмотрена необходимость повторного обращения и подачи документов до завершения июня. Об этом говорится в действующем порядке назначения помощи для ВПЛ, разъясненной на портале «Дия».
Система поддержки внутренне перемещенных лиц претерпела обновления, в частности, был расширен круг граждан, которые могут претендовать на поддержку.
Среди ключевых изменений:
- дети до 6 лет получили право на выплаты вне зависимости от доходов семьи;
- для детей от 6 до 18 лет выплата назначается при условии проживания в зоне боевых действий или обучения в безопасных регионах;
- пенсионеры и лица с инвалидностью получили возможность повторного оформления выплат даже после предварительного отказа из-за превышения дохода;
- предельный уровень дохода для нетрудоспособных лиц повышен до 10 380 грн на одного человека.
Отдельно отмечается, что для наиболее уязвимых категорий переселенцев максимальный срок получения помощи увеличен с 24 до 30 месяцев.
Несмотря на механизм автоматического продления, он распространяется не на всех получателей денежной помощи для ВПЛ в Одесской области.
Повторное обращение к уполномоченным органам обязательно в случаях, если:
- необходимо возобновить выплаты на ребенка;
- осуществляется повторное оформление пособия для пенсионеров или лиц с инвалидностью;
- заявителем является студент дневной или дуальной формы обучения, проживающий отдельно от родителей;
- произошли изменения в составе семьи;
- обновлены данные о фактическом месте жительства.
Специалисты советуют не медлить с представлением документов во избежание задержек в начислении выплат в июле.
Подать заявление или обновить данные переселенцы могут через:
- сервисные центры Пенсионного фонда;
- Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
- уполномоченные органы территориальных общин.
Во время обращения необходимо предоставить паспорт или ID-карту, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка (при необходимости), а также документы, подтверждающие право на получение государственной помощи.
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