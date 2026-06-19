Для получения денежной помощи ВПЛ в Одесской области повторное обращение в уполномоченные органы обязательно в нескольких случаях.

В июле 2026 года для ВПЛ в Одесской области продолжат действовать обновленные правила предоставления государственной денежной помощи, сообщает Politeka.net.

Часть переселенцев будет получать выплаты в автоматическом режиме, однако для отдельных категорий граждан предусмотрена необходимость повторного обращения и подачи документов до завершения июня. Об этом говорится в действующем порядке назначения помощи для ВПЛ, разъясненной на портале «Дия».

Система поддержки внутренне перемещенных лиц претерпела обновления, в частности, был расширен круг граждан, которые могут претендовать на поддержку.

Среди ключевых изменений:

дети до 6 лет получили право на выплаты вне зависимости от доходов семьи;

для детей от 6 до 18 лет выплата назначается при условии проживания в зоне боевых действий или обучения в безопасных регионах;

пенсионеры и лица с инвалидностью получили возможность повторного оформления выплат даже после предварительного отказа из-за превышения дохода;

предельный уровень дохода для нетрудоспособных лиц повышен до 10 380 грн на одного человека.

Отдельно отмечается, что для наиболее уязвимых категорий переселенцев максимальный срок получения помощи увеличен с 24 до 30 месяцев.

Несмотря на механизм автоматического продления, он распространяется не на всех получателей денежной помощи для ВПЛ в Одесской области.

Повторное обращение к уполномоченным органам обязательно в случаях, если:

необходимо возобновить выплаты на ребенка;

осуществляется повторное оформление пособия для пенсионеров или лиц с инвалидностью;

заявителем является студент дневной или дуальной формы обучения, проживающий отдельно от родителей;

произошли изменения в составе семьи;

обновлены данные о фактическом месте жительства.

Специалисты советуют не медлить с представлением документов во избежание задержек в начислении выплат в июле.

Подать заявление или обновить данные переселенцы могут через:

сервисные центры Пенсионного фонда;

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);

уполномоченные органы территориальных общин.

Во время обращения необходимо предоставить паспорт или ID-карту, справку ВПЛ, свидетельство о рождении ребенка (при необходимости), а также документы, подтверждающие право на получение государственной помощи.

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