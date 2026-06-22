Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області нараховується лише тим, хто подав документи вчасно.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надається широкому колу вразливих груп, повідомляє Politeka.

Цього року програма передбачає одноразові виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень. Кошти можна використовувати лише на придбання ліків або необхідних речей для зимового періоду, наголошують соціальні служби регіону.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області спрямована на тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Серед отримувачів — переселенці з інвалідністю першої групи, самотні пенсіонери та інші громадяни, які потребують додаткової підтримки.

Для оформлення соцвиплати заявники мають два варіанти: особисте звернення до відділення Пенсійного фонду України або дистанційно через мобільний застосунок «Дія».

При особистому відвідуванні потрібно мати відкриту «Дія.Картку» або інший банківський рахунок. Фахівці ПФУ приймають заявку, перевіряють дані та передають інформацію для нарахування коштів.

Дистанційна подача також проста: у застосунку обирають розділ «Сервіси», підтверджують наявність «Дія.Картки» та підписують заяву через «Дія.Підпис». Це забезпечує швидке та безпечне отримання виплат без черг у відділеннях.

Варто зазначити, що «Дія.Картка» є банківським рахунком, який відкривається безкоштовно у застосунку. Для оформлення потрібно зайти в розділ «Послуги», обрати «Картку», підтвердити особисті дані та підписати заявку електронним підписом.

Реєстрація на зимові виплати стартувала ще з 20 листопада 2025 року. Соціальні служби повідомляють, що більшість заявників скористалися онлайн-подачею, що суттєво скоротило черги у відділеннях ПФУ та дозволило швидше обробити заявки.

Підкреслюється, що грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області нараховується лише тим, хто подав документи вчасно. Затримка або відсутність звернення може призвести до тимчасової відсутності виплат.

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