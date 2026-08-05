Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую внедряет благотворительный фонд «Каритас», сообщает Politeka.net.
Программа призвана помочь владельцам жилья, что получило повреждения в результате боевых действий, но может быть возобновлено без проведения капитальной реконструкции.
В рамках проекта предусмотрено выполнение разных видов ремонтных работ. В частности, помощь охватывает установку новых окон и дверей, восстановление кровли и перекрытий, а также ремонт систем электроснабжения и водоснабжения, если это необходимо.
Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего предназначена для пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, многодетных семей, одиноких граждан и других социально уязвимых категорий населения. Подать заявку могут владельцы домов или квартир, поврежденных после 24 февраля 2022 года, при подтверждении права собственности и соответствия критериям программы.
Участникам предлагают два формата поддержки. Первый подразумевает предоставление денежного гранта, который можно использовать для самостоятельной организации ремонтных работ. Второй вариант – проведение ремонта силами подрядных организаций, сотрудничающих с благотворительным фондом.
В «Каритасе» отмечают, что реализация программы зависит от доступного финансирования, ситуации безопасности и конкретных общин. Поэтому список населенных пунктов, условия участия и виды помощи могут изменяться в соответствии с актуальной ситуацией.
Источник: Каритас
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