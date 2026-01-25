Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году будут составлять почти 2600 гривен ежемесячно, сообщает Politeka.

Государство продолжает поддержку неработающих пожилых людей, проживающих в зонах безусловного отселения или гарантированного добровольного переселения.

Ежемесячная надбавка в размере 2595 грн установлена ​​в связи с увеличением прожиточного минимума — с 2391 грн до 2595 грн. Право на выплату имеют пенсионеры, проживавшие или работавшие на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года, а также официально признанные пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Выплата не начисляется лицам, которые после аварии выехали из загрязненных районов, а позже вернулись или зарегистрировались на этих территориях после катастрофы. Если пенсионер переезжает или трудоустраивается вне зоны отселения, прибавку прекращают автоматически. Контроль осуществляется через государственные реестры.

По данным Кабинета Министров, в настоящее время постоянное проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч человек. Дополнительные расходы бюджета на повышение выплат в 2026 году составляют около 300 млн грн.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области призваны обеспечить стабильную финансовую поддержку и помочь покрыть базовые потребности пожилых людей, пострадавших от последствий аварии.

Кроме того, в Полтавской области у людей также есть возможность получить бесплатное жилье.

Жилые помещения предоставляют по балльной системе оценки потребности, а площадь на одного человека составляет не менее шести квадратных метров, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.