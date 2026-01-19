Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області доступне для українців, які залишили свої домівки через війну та потребують тимчасового проживання.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області надають державні та місцеві органи для переселенців та членів їхніх сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програма дозволяє отримати безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області із спеціального фонду до одного року за рахунок державного бюджету.

Умови передбачають забезпечення мінімальними зручностями, можливість самостійно готувати їжу, а також соціальну підтримку у веденні домашнього господарства та вирішенні нагальних проблем.

Переселенці також можуть отримати допомогу у розвитку соціальних навичок і при необхідності залучення фахівців або служб незалежно від форми власності. Це робить перебування безпечним та комфортним.

Першочергове право на безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чий дім був зруйнований або став непридатним для проживання через війну.

Житлові приміщення надають за бальною системою оцінки потреби, а площа на одну людину становить щонайменше шість квадратних метрів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

Щоб отримати дах над головою, переселенці повинні стати на облік громадян, які потребують тимчасового проживання.

Для цього потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради або районної державної адміністрації за місцем перебування.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що сильно зросло в ціні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: що необхідно для отримання.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: як воно вплине на домогосподарства.